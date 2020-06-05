للوقاية من كورونا.. الشؤون الإسلامية بالقصيم تتخذ إجراءات احترازية لأداء صلاة الجمعة

اتخذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم عددًا من الإجراءات والاحترازات الوقائية التي اعتمدتها الوزارة لأداء صلاة الجمعة في جوامع منطقة القصيم.

شملت الإجراءات تحديد موعد رفع الأذان الأول قبل الوقت بعشرين دقيقة والتأكيد على الخطباء بألا تزيد الخطبة والصلاة على خمس عشرة دقيقة، بالإضافة إلى فتح الجوامع قبل الصلاة بعشرين دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة.

كما أكد فرع الوزارة ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة للصلاة والوضوء في المنزل، وعدم إحضار الأطفال أقل من 15 عامًا للمسجد، وعدم التزاحم عند الدخول والخروج من المسجد.