لتخفيف الزحام.. الشؤون الإسلامية بالرياض تعتمد 665 مسجدًا إضافيًا لإقامة صلاة الجمعة

اعتمد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الخميس 665 مسجدًا إضافيًا للجوامع بمنطقة الرياض والمحافظات التابعة لها؛ لإقامة صلاة الجمعة مؤقتًا اعتبارًا من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الوزارة لتخفيف الزحام بالجوامع وتحقيق التباعد بين المصلين ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبين المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح في تصريح له أن الفرع وجه خطباء الجوامع والمساجد بمراعاة عدد من الضوابط والتعليمات الخاصة بإقامة صلاة الجمعة.

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ويتمثل ذلك في أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

ونوه «المشيقح» إلى وعي المصلين في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لحماية المصلين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الجولات الرقابية التي نفذها الفرع خلال اليومين الماضيين كشفت عن تطبيق للإجراءات ووعي تام من المصلين بخطورة الوباء وأهمية التعاون لمنع انتشاره.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض أن اعتماد هذه المساجد الإضافية يأتي استنادًا للتعميم الذي أصدره معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تزامنا مع عودة الصلاة بالمساجد ويتعلق بالنظر في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة وتحديد المساجد القريبة منها والمهيأة؛ لكي تقام فيها صلاة الجمعة تخفيفًا من الازدحام وتحقيق التباعد بين المصلين.