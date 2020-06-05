السعودية اليوم / الصين تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بكين 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات عدم تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويقول مسؤولون إنه ما يزال 66 شخصًا فقط يخضعون للعلاج، و 299 شخصًا آخرين في العزل ويخضعون للمراقبة للاشتباه بإصابتهم.

وسجلت الصين حتى الآن 4634 حالة وفاة بين 83 ألفا و 27 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي.

// انتهى //

05:32ت م

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بكين 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لمواطنين صينيين قادمين من الخارج.وأوضحت السلطات عدم تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ويقول مسؤولون إنه ما يزال 66 شخصًا فقط يخضعون للعلاج، و 299 شخصًا آخرين في العزل ويخضعون للمراقبة للاشتباه بإصابتهم.وسجلت الصين حتى الآن 4634 حالة وفاة بين 83 ألفا و 27 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي.// انتهى //05:32ت م0275

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