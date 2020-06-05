السعودية اليوم / قوات الأمن الجزائرية تدمر تسعة مخابئ للجماعات الإرهابية



الجزائر 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

دمرت قوات الأمن الجزائرية بمحافظة بومرداس تسعة مخابئ للجماعات الإرهابية .

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قواتها بكل من تمنراست وعين قزام أوقفت مهربين اثنين، وحجزت جهازا لكشف المعادن.

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04:09ت م

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