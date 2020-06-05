السعودية اليوم / السنغال تسمح بالتنقل بين المدن وتقليص ساعات حظر التجول



داكار 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

أعلنت السلطات السنغالية عن تخفيف تدابيرها الاحترازية لمواجهة

وأوردت وكالة الأنباء السنغالية اليوم أن التخفيف يشمل تقليص ساعات حظر التجول و السماح بالتنقل بين المدن حيث ينتظر أن تفتح المحطات الطرقية أبوابها ابتداء من الأحد 7 يونيو الجاري.

وكان وزير الداخلية السنغالي علي نغوي انجاي قد صرح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء النقل البري, والصحة, والثقافة والاتصال, إنه تقرر تقليص ساعات حظر التجول ليصبح من الحادية عشرة مساء, إلى الخامسة صباحا.

// انتهى //

03:23ت م

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داكار 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات السنغالية عن تخفيف تدابيرها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد.وأوردت وكالة الأنباء السنغالية اليوم أن التخفيف يشمل تقليص ساعات حظر التجول و السماح بالتنقل بين المدن حيث ينتظر أن تفتح المحطات الطرقية أبوابها ابتداء من الأحد 7 يونيو الجاري.وكان وزير الداخلية السنغالي علي نغوي انجاي قد صرح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء النقل البري, والصحة, والثقافة والاتصال, إنه تقرر تقليص ساعات حظر التجول ليصبح من الحادية عشرة مساء, إلى الخامسة صباحا.// انتهى //03:23ت م0268

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