شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور "محمد الفكي" متأثرا بكورونا والان مع التفاصيل

دكتور محمد الفكي

ونعى نشطاء الطبيب الراحل، مثمنين دوره في مواجهة الفيروس الخبيث، الذي يغتال الكوادر الطبية، بحسب وصفهم. وقال نشطاء إنه يجب الحذر التام والحيطة في التعامل مع كورونا نظرا لسرعة انتشاره حتى بين أفراد الطاقم الطبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الدكتور "محمد الفكي" متأثرا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.