جرى تطبيق كل التدابير الاحترازية بحقهم
وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم رحلتان قادمتان من واشنطن وهيوستن، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن الرحلات المخصصة لقدوم المواطنين الراغبين بالعودة إلى للمملكة.
كما وصلت أيضًا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اليوم رحلتان قادمتان من مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ومن العاصمة اللبنانية بيروت.
وكان في استقبال المواطنين ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني.
وفور وصول المواطنين إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عبر الخطوط الجوية العربية السعودية، طبقت كل التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
كما اتخذت الجهات الحكومية ممثلة في (وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني) العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وصول رحلات للمواطنين الراغبين بالعودة للوطن من أمريكا ولبنان إلى مطاري الرياض وجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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