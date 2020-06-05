سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالا هاتفيا بسمو ولي عهد أبوظبي لبحث الوضع في ليبيا



واشنطن 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم إن الاتصال تناول بالبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والملفات الإقليمية والثنائية، وركز على تأكيد الاتفاق بين الجانبين على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

واختتم بيان الخارجية بالقول إن الوزير بومبيو تقدم بالشكر للشيخ محمد بن زايد على شراكته القوية مع الولايات المتحدة في مكافحة جائحة كوفيد -19 .

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