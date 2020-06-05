السعودية اليوم / مقتل جندي مالي على أيدي مسلحين مجهولين في وسط البلاد



باماكو 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

لقي جندي مالي مصرعه، نتيجة هجوم شنه مسلحون مجهولون على مدينة دوينتزا التابعة لإقليم موبتي الواقعة في وسط مالي.

وأوضحت وكالة الأنباء المالية اليوم نقلا عن مصادر أمنية بالجهة أن عناصر القوات المسلحة المالية تصدت بقوة لذلك الهجوم وتمكنت من تحييد أحد منفذيه.

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02:59ت م

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