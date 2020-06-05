

نيويورك 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تسليم المرحلة الأولى من المساعدة النقدية للمهاجرين المتضررين في العراق ممن فقدوا مصادر دخلهم بسبب جائحة

وأكد رئيس بعثة المنظمة في العراق جيرارد وايت في بيان صادر عن المنظمة اليوم، أن المهاجرين من بين الذين تضرروا بشكل خاص من تفشي كوفيد-19 في العراق، مفيداً أن الكثيرين منهم جعلهم فقدان الدخل غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء وخطر الإخلاء.

وأوضح أن المهاجرين والسكان المضيفين يواجهون نفس التهديدات الصحية من كوفيد-19، داعياً إلى اتخاذ إجراءات لحماية صحتهم وسلامتهم بغض النظر عن وضعهم.

// انتهى //

02:08ت م

0266



نيويورك 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسأعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تسليم المرحلة الأولى من المساعدة النقدية للمهاجرين المتضررين في العراق ممن فقدوا مصادر دخلهم بسبب جائحة كورونا وأكد رئيس بعثة المنظمة في العراق جيرارد وايت في بيان صادر عن المنظمة اليوم، أن المهاجرين من بين الذين تضرروا بشكل خاص من تفشي كوفيد-19 في العراق، مفيداً أن الكثيرين منهم جعلهم فقدان الدخل غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء وخطر الإخلاء.وأوضح أن المهاجرين والسكان المضيفين يواجهون نفس التهديدات الصحية من كوفيد-19، داعياً إلى اتخاذ إجراءات لحماية صحتهم وسلامتهم بغض النظر عن وضعهم.// انتهى //02:08ت م0266

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة الهجرة تعلن عن تسليم مساعدات نقدية للعمال المهاجرين المتضررين من كوفيد-19 بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.