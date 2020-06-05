السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالقصيم تتخذ عدداً من الإجراءات الوقائية لأداء صلاة الجمعة



بريدة 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

اتخذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم عدداً من الإجراءات والاحترازات الوقائية التي اعتمدتها الوزارة لأداء صلاة الجمعة غداً في جوامع منطقة القصيم، منها تحديد موعد رفع الأذان الأول قبل الوقت بعشرين دقيقة والتأكيد على الخطباء بأن لا تزيد الخطبة والصلاة على خمس عشرة دقيقة ، بالإضافة إلى فتح الجوامع قبل الصلاة بعشرين دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة .

كما أكد فرع الوزارة على ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة للصلاة والوضوء في المنزل ، وعدم إحضار الأطفال أقل من 15 عاماً للمسجد ، وعدم التزاحم عند الدخول والخروج من المسجد .

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01:16ت م

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