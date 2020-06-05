السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن التضامن العالمي ضروري لإيجاد لقاح لكوفيد -19



الأمم المتحدة 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوطنيو غوتيريش على ضرورة التضامن العالمي لضمان وصول كل شخص، في كل مكان إلى اللقاح.

وأشار غوتيريش في رسالة له عبر الفيديو لقمة التحالف الدولي للقاحات "غافي" التي استضافتها المملكة المتحدة اليوم افتراضيا، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات ذات العلاقة، إلى أن فيروس

وأفاد غوتيريش أن اللقاحات تعد أهم تدخل للصحة العامة في التاريخ لإنقاذها عشرات الملايين من الأرواح سنويا، وقضائها على الأمراض ومنع تفشيها.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن أي لقاح يكافح كوفيد-19 يعد منفعة عامة عالمية، مؤكداً أن الأمم المتحدة تفتخر بأنها جزء من الجهد الرامي للوصول إلى تغطية صحية عالمية، معرباً عن التزام الأمم المتحدة بالمرحلة التالية.

// انتهى //

01:10ت م

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الأمم المتحدة 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوطنيو غوتيريش على ضرورة التضامن العالمي لضمان وصول كل شخص، في كل مكان إلى اللقاح.وأشار غوتيريش في رسالة له عبر الفيديو لقمة التحالف الدولي للقاحات "غافي" التي استضافتها المملكة المتحدة اليوم افتراضيا، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات ذات العلاقة، إلى أن فيروس كورونا يشكل أكبر أزمة صحية عامة للجيل لاسيّما أنه لا يوجد لقاح حتى الآن.وأفاد غوتيريش أن اللقاحات تعد أهم تدخل للصحة العامة في التاريخ لإنقاذها عشرات الملايين من الأرواح سنويا، وقضائها على الأمراض ومنع تفشيها.وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن أي لقاح يكافح كوفيد-19 يعد منفعة عامة عالمية، مؤكداً أن الأمم المتحدة تفتخر بأنها جزء من الجهد الرامي للوصول إلى تغطية صحية عالمية، معرباً عن التزام الأمم المتحدة بالمرحلة التالية.// انتهى //01:10ت م0263

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