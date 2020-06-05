

مكة المكرمة 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بضرورة إلزام منسوبي الرئاسة والوكالة بالتقيد التام بالاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس

وأكد معاليه أن هذه الإجراءات تعد واجبا شرعيا على جميع المسلمين، وامتثالاً لقيادتنا الرشيدة - حفظها الله - تجاه المواطنين لحفظ النفس وسلامتها من هذه الجائحة العالمية.

وأشار الشيخ السديس على تشديد إجراءات السلامة الصحية والالتزام بها لكافة منسوبيها؛ داعيا الله أن يزيح عنا هذه الجائحة وأن يوفق ولاة أمرنا - حفظهم الله - وسدد خطاهم.

// انتهى //

00:08ت م

0256



مكة المكرمة 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسوجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بضرورة إلزام منسوبي الرئاسة والوكالة بالتقيد التام بالاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا وأكد معاليه أن هذه الإجراءات تعد واجبا شرعيا على جميع المسلمين، وامتثالاً لقيادتنا الرشيدة - حفظها الله - تجاه المواطنين لحفظ النفس وسلامتها من هذه الجائحة العالمية.وأشار الشيخ السديس على تشديد إجراءات السلامة الصحية والالتزام بها لكافة منسوبيها؛ داعيا الله أن يزيح عنا هذه الجائحة وأن يوفق ولاة أمرنا - حفظهم الله - وسدد خطاهم.// انتهى //00:08ت م0256

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يؤكد على منسوبي الرئاسة والوكالة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.