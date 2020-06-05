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شكرا لقرائتكم خبر عن الاميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز تتحدث عن والدها والان مع التفاصيل
الجمعة 5 يونيو 2020
الأميرة الجوهرة بنت طلال
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود، من خلال تقنية “البث المباشر” من منزلها مع الدكتورة بشاير الصانع، والتى كان يجري مقابلة معها، تحدثت فيه عن والدها الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، قائلة إن والدها كان “معجمًا كاملاً من الحب والفكر والمنطلق العالمي وكان قويًا وقاسيًا عليهم أيضًا، مردفة أنها من الصعب أن تذكر كل شيء عنه.
أكدت الأميرة الجوهرة بنت طلال أنها تشاركه صوره حتى يعرف العالم عنه كشخص “غير عادى” ولديه فكر عظيم والعالم يعرف طموحاته، مشيرة إلى أنه كابنته يريد أن يعرف العالم أنه كان أبا حنونا قويا لهم وقاسيا، لكنها تتذكر عندما يحزن عليها.
وعن فترة كورونا، قالت إنها كانت تقيم مع شقيقتها وابتعدت عن أطفالها وأسرتها، موضحة أنها لم تجعل هذه الفترة تؤثر عليها، وكانت تمكث في سريرها وتبكي ليلًا ولكن في الصبح تكون إنسانة جديدة.
يذكر أن هذا اللقاء كان ضمن سلسلة حوارات أجرتها الدكتورة بشاير الصانع من خلال مبادرة بدأتها قبل شهرين لزيادة الوعي والإلهام والمحتوى الإيجابي على وسائل التواصل الاجتماعي، واختتمت المبادرة مع صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود.
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