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وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020

صورة أرشيفية

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم (الخميس) وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، وسيوارى جثمانه الثرى يوم غد الجمعة بالرياض.

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وقال الديوان الملكي في بيان أصدره اليوم:

"بيان من الديوان الملكي..

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى -إن شاء الله- يوم غد الجمعة الموافق 13 / 10 / 1441هـ في الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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