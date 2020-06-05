- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل
الخميس 4 يونيو 2020
صورة أرشيفية
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم (الخميس) وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، وسيوارى جثمانه الثرى يوم غد الجمعة بالرياض.
وقال الديوان الملكي في بيان أصدره اليوم:
"بيان من الديوان الملكي..
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى -إن شاء الله- يوم غد الجمعة الموافق 13 / 10 / 1441هـ في الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.