شكرا لقرائتكم خبر عن 50 جهاز تعقيم بمجمع طباعة المصحف الشريف والان نبدء بالتفاصيل

استأنف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، أعماله في جميع أقسامه الفنية والإدارية. واتخذت الأمانة العامة للمجمع العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية تزامنًا مع عودة الموظفين للعمل، للوقاية من جائحة كورونا، وشملت تعقيم جميع الأجهزة والأقسام ومنها إدارة التسويق والبيع، ووضع 50 جهاز تعقيم في جميع أرجاء المجمع، وتوزيع أجهزة قياس الحرارة على جميع بوابات المجمع للكشف على الموظفين أثناء دخوله قبل مباشرة أعمالهم اليومية.

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