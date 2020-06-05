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تقلبات جوية على مكة المكرمة حتى الأحد

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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة اعتبارًا من اليوم، وتستمر حتى يوم الأحد القادم والمهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظة الطائف وميسان، وأضم والكامل والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة.

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة.

وأهابت المديرية بالجميع، أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن الأودية.

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