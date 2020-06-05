شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية على مكة المكرمة حتى الأحد والان نبدء بالتفاصيل
ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة.
وأهابت المديرية بالجميع، أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن الأودية.
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