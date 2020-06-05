شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل توعية مجتمعية في يوم البيئة العالمي والان نبدء بالتفاصيل

تحتفي وزارة البيئة والمياه والزراعة مع دول العالم بيوم البيئة العالمي الذي يقام في 5 يونيو 2020 تحت شعار «التنوع الأحيائي»، وذلك عبر بث رسائل توعوية تحث المجتمع على الاهتمام بالبيئة، وتسلط الضوء على حجم الضرر والأثر السلبي على الأرض وسكانها؛ بسبب فقدان التنوع الأحيائي، كما تطلعهم على جهود وتجارب المملكة للمحافظة على البيئة.

وأوضحت الوزارة أن الاحتفال بهذا اليوم سنويًا، يستهدف رصد كافة القضايا البيئية، والإنذار المبكر لضمان سلامة البيئة، وتشجيع الأنشطة البيئية، وزيادة الوعي بالقضايا البيئية، ويسلط احتفال هذا العام الضوء على أهمية التنوع الأحيائي في حياة البشر، وضرورة المحافظة على أكثر من 8 ملايين نوع من النباتات والحيوانات الموجودة على كوكب الأرض، والنظم البيئية التي تؤويهم، والتنوع الجيني.

وأكدت أن التنوع الأحيائي، هو الأساس الذي يدعم جميع أشكال الحياة على الأرض وتحت سطح الماء، ويؤثر على كل جوانب صحة الإنسان، ويوفر الهواء النقي والمياه، والغذاء، ومقاومة الأمراض الطبيعية، وتخفيف وطأة تغيّر المناخ، إضافة إلى أن تغيير أو إزالة عنصر واحد من تلك الشبكة يؤثر على نظام الحياة بأكمله.