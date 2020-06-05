شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إيقاف الإمام والمؤذن.. إعادة فتح المسجد المغلق بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أعاد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، أمس الخميس، فتح أبواب المسجد الذي تم إغلاقه في الدمام، بعد الاشتباه بإصابة الإمام بفيروس « كورونا » المستجد، واتخذت الوزارة جميع الإجراءات اللازمة، وإيقاف الإمام والمؤذن احترازيا، لحين ظهور نتيجة فحص الإمام للتأكد من سلامته، وسلامة المصلين.

إمام ومؤذن

وقال مدير إدارة المساجد أحمد المهاشير: إنه تم إغلاق المسجد بعد الاشتباه في إصابة إمامه، لحين الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تعقيم المسجد بالكامل، ثم تهويته، ثم غسيل السجاد والمسجد، ثم تعقيمه مرة أخرى، مشيرا إلى أنه تم توكيل إمام نائب، ومؤذن نائب للمسجد، لحين التأكد من سلامة الإمام والمؤذن وخلوهما من فيروس «كورونا» المستجد.

عودة الصلاة

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وأضاف المهاشير أنه بدأت الصلاة في المسجد أمس الخميس، ابتداء من صلاة الفجر، بعد الانتهاء التام من تعقيمه.

وبين أن أي مسجد في المنطقة سيرصد به حالة اشتباه من أحد منسوبيه أو من المصلين لا قدر الله، سيتم العمل وفقا لهذه الإجراءات الاحترازية، وهي الإغلاق، والتعقيم، والتوكيل، ثم افتتاح المسجد مرة أخرى.

إجراءات احترازية

وأوضح المهاشير أن إدارة المساجد بالدمام مستمرة في العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مع جميع المساجد، للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.