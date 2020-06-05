شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة تقرير «الشؤون البلدية» السنوي والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى، خلال اجتماعها «عن بُعد» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. أيمن فاضل، التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1441/1440هـ.

وبحث المجتمعون أبرز ما جاء في التقرير حول أداء الوزارة والنجاحات التي تحققت، والصعوبات التي واجهتها أثناء سنة التقرير؛ بما يُسهم في تطوير العمل في القطاع البلدي، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة.

كما استعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة المحالة إليها؛ لدراستها وإبداء الرأي حيالها تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.