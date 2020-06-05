شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد عقد «مسام» لتطهير اليمن من الألغام والان نبدء بالتفاصيل
وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبدالله الربيعة، إن تجديد العقد مع الشريك المنفذ يأتي استشعارًا من المركز بالمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقه تجاه الأشقاء في اليمن؛ نظرًا لما يمثله هذا المشروع النوعي من أهمية بالغة في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي قامت الميليشيات الحوثية بصناعتها وزراعتها بطريقة عشوائية غير مسبوقة وبأشكال وتمويهات مختلفة في أماكن تستهدف المدنيين العُزل، تسببت في إصابات مستديمة وإعاقات مزمنة وخسائر بشرية عديدة استهدفت النساء والأطفال وكبار السن، مضيفًا إن ميليشيات الحوثي تركت مسارًا مليئًا بالألغام الأرضية خلال دحرهم من المحافظات والمناطق التي جرى تحريرها.
وأكد د. الربيعة أن المشروع سيخدم المواطن اليمني، ويضمن له الأمن الحالي والأمان المستقبلي، وهو واحد من مشاريع ومبادرات عدة تقدمها المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -؛ بهدف رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
وبيّن د. الربيعة أن مراكز الأطراف الصناعية التي أنشأها المركز في اليمن أجرت تركيب مئات الأطراف الصناعية لمن تعرضت أطرافهم للبتر بسبب هذه الألغام، موضحَا أن المشروع تمكّن حتى الآن من انتزاع 167,303 ألغام وقذيفة متنوعة.
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