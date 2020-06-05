شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ نفق تقاطع «خالد بن الوليد» مع «سلطانة» والان نبدء بالتفاصيل

شرعت أمانة المدينة المنورة في تنفيذ أعمال مشروع نفق تقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق سلطانة، ضمن خطة الأمانة لتطوير وإعادة تأهيل الطرق الرئيسة شمال المدينة المنورة. وتسعى أمانة المدينة المنورة من خلال إنشاء النفق إلى تسهيل الحركة المرورية، والحد من الاختناقات المرورية.

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