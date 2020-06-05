شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود. وأوضح الديوان الملكي، في بيان أمس، أن جثمانه سيوارى الثرى ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 13/ 10/ 1441هـ في الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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