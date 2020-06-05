شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف بلاغ إسعافي بجدة في شهر والان نبدء بالتفاصيل

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بجدة 18995 بلاغا خلال شهر مايو الماضي بمعدل 27 بلاغا لكل ساعة تنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية.

وبين المتحدث الرسمي للهيئة بالمحافظة عبدالله أبو زيد، أن الفرق باشرت 18995 بلاغا متنوعة بين مرضية وحالات ناتجة عن الحوادث المرورية وحالات إصابات غير مرورية، مشيرا إلى أن معدل البلاغات وصل إلى 27 بلاغا لكل ساعة، بمجموع 634 بلاغا يوميا.

وأضاف أن الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا شملت الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمساجد، فيما نفذت إدارة التدريب بالهيئة دورات تدريبية في مكافحة العدوى استهدفت أكثر من مائة ألف متدرب ومتدربة، من أفراد المجتمع بهدف تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس، مشيرا إلى أن فرق الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال تطبيق «أسعفني».