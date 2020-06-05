شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف بلاغ إسعافي بجدة في شهر والان نبدء بالتفاصيل
وبين المتحدث الرسمي للهيئة بالمحافظة عبدالله أبو زيد، أن الفرق باشرت 18995 بلاغا متنوعة بين مرضية وحالات ناتجة عن الحوادث المرورية وحالات إصابات غير مرورية، مشيرا إلى أن معدل البلاغات وصل إلى 27 بلاغا لكل ساعة، بمجموع 634 بلاغا يوميا.
وأضاف أن الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا شملت الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمساجد، فيما نفذت إدارة التدريب بالهيئة دورات تدريبية في مكافحة العدوى استهدفت أكثر من مائة ألف متدرب ومتدربة، من أفراد المجتمع بهدف تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس، مشيرا إلى أن فرق الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال تطبيق «أسعفني».
كانت هذه تفاصيل خبر 19 ألف بلاغ إسعافي بجدة في شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.