شكرا لقرائتكم خبر عن «مسح نشط» لرواد السوق المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت أمانة المدينة المنورة، أمس، بالتعاون مع الشؤون الصحية وفريق الأمن الرقمي التطوعي وقوة الضبط الميداني مبادرة المسح النشط والكشف الحراري في السوق المركزي للخضار والفاكهة، والذي يهدف إلى تقصّي الوباء في مواقع تجمّع العمالة الوافدة، والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا ، ومنع انتشار الفيروس. وبدأت عمليات المسح النشط والكشف الحراري لرواد السوق المركزي للخضار والفاكهة والعاملين فيه، حيث بلغ عدد المستفيدين من المسح والكشف 800 مستفيد.

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