شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال مراجعي الحالات الطارئة بجوازات تبوك والان نبدء بالتفاصيل

استأنفت جوازات منطقة تبوك العمل مع بداية الدوام الرسمي بجميع الإدارات والفروع التابعة لها بالمنطقة، في استقبال المراجعين للحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تنفيذها عبر منصتي أبشر ومقيم للخدمات الإلكترونية، ولا يمكن معالجتها عبر خدمة الرسائل والطلبات إنفاذًا للتوجيهات الصادرة بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وأوضح مدير جوازات المنطقة اللواء سعيد القحطاني أن إدارة جوازات المنطقة اتخذت العديد من الخطوات الاحترازية والوقائية، شملت تطبيق آلية التباعد الاجتماعي لمنسوبي الجوازات والمراجعين، وقياس درجة الحرارة للمراجعين قبل الدخول للإدارة، ووضع ملصقات التباعد بالمسافة الكافية للمراجعين، وتعقيم مبنى الإدارة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى بث الرسائل الإعلامية التوعوية لمنسوبي الإدارة وللمراجعين بأهمية التباعد وارتداء الكمامات، واستخدام المعقمات، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة، كما تم تحديد فئات يمنع استقبالها حفاظًا على سلامتهم وسلامة الجميع مثل كبار السن، ومَن يعاني من أمراض مزمنة، ومَن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض.

ودعا اللواء القحطاني جميع المواطنين والمقيمين الذين تدعو الحاجة لضرورة مراجعتهم لإدارات الجوازات لأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة، بعد حصولهم على حجز موعد مسبّق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوافرة في منصة «أبشر»، مشيرًا إلى استمرار الجوازات في تقديم جميع الخدمات عبر منصتي «أبشر» و«مقيم» وخدمة إيصال الوثائق وخدمة الرسائل.