شكرا لقرائتكم خبر عن إيصال وثائق التخرج لطلاب جامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

تواصل عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران إيصال وثائق الخريجين والخريجات إلى منازلهم مجانا من خلال العنوان الوطني بالشراكة مع البريد السعودي، وذلك ضمن اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعة ومؤسسة البريد السعودي لتوصيل الوثائق لمنازل الخريجين والخريجات.

وأكد وكيل الجامعة د. زهير العمري أن الجامعة وفرت خدمة توصيل الوثائق إلى مواقع الخريجين والخريجات منذ أربعة فصول، من خلال تحديث العنوان الوطني عبر البوابة، وذلك امتدادا لما تقدمه الجامعة من تسهيلات لطلابها وطالباتها لتوفير الوقت والجهد.