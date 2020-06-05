شكرا لقرائتكم خبر عن إيصال وثائق التخرج لطلاب جامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل
وأكد وكيل الجامعة د. زهير العمري أن الجامعة وفرت خدمة توصيل الوثائق إلى مواقع الخريجين والخريجات منذ أربعة فصول، من خلال تحديث العنوان الوطني عبر البوابة، وذلك امتدادا لما تقدمه الجامعة من تسهيلات لطلابها وطالباتها لتوفير الوقت والجهد.
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