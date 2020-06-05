شكرا لقرائتكم خبر عن 5300 كرتون تمور للأسر النازحة بمأرب وحريب والان نبدء بالتفاصيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 5,300 كرتون من التمور للأسر النازحة والأكثر احتياجًا في محافظة مأرب.

وجرى توزيع 3,000 كرتون تمور في مدينة مأرب، استفاد منها 3,000 أسرة، و2,300 كرتون تمور في مديرية حريب، استفاد منها 2,300 أسرة.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3000 طن من التمور للأشقاء في اليمن.