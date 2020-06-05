شكرا لقرائتكم خبر عن 5300 كرتون تمور للأسر النازحة بمأرب وحريب والان نبدء بالتفاصيل
وجرى توزيع 3,000 كرتون تمور في مدينة مأرب، استفاد منها 3,000 أسرة، و2,300 كرتون تمور في مديرية حريب، استفاد منها 2,300 أسرة.
يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3000 طن من التمور للأشقاء في اليمن.
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