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مواعيد مسبقة لمراجعي فروع «الإسكان»

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واصلت فروع وزارة الإسكان في كافة مناطق المملكة -عدا مكة المكرمة-، ومركز «سكني الشامل» بالرياض تقديم خدماتها من خلال استقبال المواطنين والمراجعين بواسطة خدمة «حجز موعد» عبر تطبيق «سكني»، وذلك بالتزامن مع عودة الموظفين للعمل بمعدل 50 % من إجمالي الموظفين وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المُختصة.

وتلتزم كافة فروع الوزارة ومركز «سكني الشامل» بتطبيق الاحترازات للعاملين والمراجعين أثناء التواجد داخل الفروع من تباعد بما لا يقل عن مترين ولبس الكمامات وقياس درجة الحرارة عند المداخل واستخدام المعقمات، في الوقت الذي تستقبل فيه المواطنين والمراجعين بحجز موعد مُسبق للاستفادة من الحلول التمويلية والسكنية التي يقدمها برنامج سكني التابع للوزارة في مكاتب خدمة مستفيدي «سكني» والفروع - ما عدا مكة المكرمة-.

تأتي العودة مع الاستمرار في تقديم كافة الخدمات إلكترونياً عبر تطبيق وموقع سكني على مدار الساعة، بهدف زيادة نسب تملّك الأسر للمساكن إلى 70 % بحلول 2030 تماشياً مع برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، واستمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المعنية لمكافحة انتشار ، تم تجهيز وتعقيم كافة فروع الوزارة قبل عودة عمل الموظفين والبدء في استقبال المواطنين فيها وفي مركز «سكني الشامل»، الذي بدأ باستقبال الزوار والمستفيدين في الرياض الأحد الماضي من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

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