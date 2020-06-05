شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مسبقة لمراجعي فروع «الإسكان» والان نبدء بالتفاصيل
وتلتزم كافة فروع الوزارة ومركز «سكني الشامل» بتطبيق الاحترازات للعاملين والمراجعين أثناء التواجد داخل الفروع من تباعد بما لا يقل عن مترين ولبس الكمامات وقياس درجة الحرارة عند المداخل واستخدام المعقمات، في الوقت الذي تستقبل فيه المواطنين والمراجعين بحجز موعد مُسبق للاستفادة من الحلول التمويلية والسكنية التي يقدمها برنامج سكني التابع للوزارة في مكاتب خدمة مستفيدي «سكني» والفروع - ما عدا مكة المكرمة-.
تأتي العودة مع الاستمرار في تقديم كافة الخدمات إلكترونياً عبر تطبيق وموقع سكني على مدار الساعة، بهدف زيادة نسب تملّك الأسر السعودية للمساكن إلى 70 % بحلول 2030 تماشياً مع برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، واستمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المعنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، تم تجهيز وتعقيم كافة فروع الوزارة قبل عودة عمل الموظفين والبدء في استقبال المواطنين فيها وفي مركز «سكني الشامل»، الذي بدأ باستقبال الزوار والمستفيدين في الرياض الأحد الماضي من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.
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