شكرا لقرائتكم خبر عن 1975 إصابة مؤكدة.. والمتعافون إلى 68965 حالة والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وأعلنت الصحة، أمس الخميس، عن تسجيل «1975» حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد «COVID -19» ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة «93157» حالة، ومن بينها حاليا «23581» حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منهم «1381» حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة، كما سجلت «806» حالات تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى «68965» حالة.

وقالت إن الحالات المسجلة وعددها «1975» حالة، 52 ٪ منها تعود لسعوديين، و48 ٪ لغير سعوديين، و68 ٪ إناث، و32 ٪ ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة أمس 6 ٪، والأطفال 11 ٪، والبالغين 83 ٪.

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وذكرت بأن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض «675»، ومكة المكرمة «286»، وجدة «259»، والمدينة المنورة «124»، والهفوف «112»، والدمام «53»، والقطيف «49»، والطائف «42»، وتبوك «36»، والجبيل «31»، والخبر «26»، وبيش «21»، والمبرز «17»، وحائل «17»، خميس مشيط «15»، وخليص «15»، وينبع «14» حالة، والخرج «12»، وأبها «11»، ونجران «10» حالات، ورماح «9»، وحريملاء «8»، والظهران «7»، و»6» حالات بكل من الجفر وبريدة والمجمعة، و5 بكل من بقيق وشرورة وعفيف، و»4» بكل من المجاردة وصبيا، والدرعية والسليل وساجر، وثادق، و»3» حالات بكل من العيون، والعقيق، وأحد رفيدة، ورأس تنورة، وصفوى، وجازان، والقويعية، وضرماء وحوطة بني تميم، وحالتان بكل من قلوة، ومحايل عسير، وبيشة، وبقعاء، وليلى، والدوادمي، والزلفي، وحوطة سدير، ورفائع الجمش، وشقراء، وحالة واحدة في كل من المندق، والقرى، وبلجرشي، وسكاكا، والعيص، والعلا، والقوز، والمظيلف، والنعيرية، وحفر الباطن، والدرب، والدائر، وصامطة، والليث، والكامل، ويدمه، والدلم، والحريق، والخاصرة، ورويضة العرض، ووادي الدواسر، وضباء. فيما بلغ عدد الوفيات «611» حالة، بإضافة «32» حالة وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد «COVID -19» حول العالم بلغت «6530067» حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها «2820488» حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي «386392» حالة، وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد «16246» فحصا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى «887209» فحوصات.

وجدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.