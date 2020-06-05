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سفارة المملكة بتونس تعيد مواطنين لأرض الوطن

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أعادت سفارة المملكة العربية بتونس عددًا من المواطنين السعوديين إلى أرض الوطن، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله»، وحرصًا من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج، في ظل تفشي جائحة المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

وقدّمت السفارة جميع وسائل المساعدة لهم بدءًا من التحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن ، مرورًا بالترتيبات والتنسيق مع الجانب التونسي، وصولًا إلى تأمين رحلة على متن الخطوط الجوية العربية السعودية يوم 2 مايو الماضي، بإشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي.

وحرص السفير العلي على مرافقة المواطنين العالقين من مقر إقامتهم إلى مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية؛ للاطمئنان على رحلة عودة الرعايا السعوديين، عبر رحلة الخطوط السعودية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

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