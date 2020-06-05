شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بتونس تعيد مواطنين لأرض الوطن والان نبدء بالتفاصيل
وقدّمت السفارة جميع وسائل المساعدة لهم بدءًا من التحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، مرورًا بالترتيبات والتنسيق مع الجانب التونسي، وصولًا إلى تأمين رحلة على متن الخطوط الجوية العربية السعودية يوم 2 مايو الماضي، بإشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي.
وحرص السفير العلي على مرافقة المواطنين العالقين من مقر إقامتهم إلى مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية؛ للاطمئنان على رحلة عودة الرعايا السعوديين، عبر رحلة الخطوط السعودية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
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