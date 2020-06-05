شكرا لقرائتكم خبر عن 848 جولة رقابية تحاصر «كورونا» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

تواصل أمانة المنطقة الشرقية نتنفيذ خطتها الدورية بشكل يومي في نطاق الحاضرة والمحافظات، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

إجراءات وتدابير

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان، استمرار تكثيف المراقبين الصحيين لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية في كافة المنشآت التجارية.

رصد المخالفات

وأوضح أن عدد الجولات الرقابية الصحية التي نفذتها الأمانة خلال يوم أمس الأول الأربعاء 11/‏‏10/‏‏1441هـ، بلغت 848 جولة رقابية من قِبَل الأمانة، و18 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وأسفرت عن إصدار 52 مخالفة على عدد من المنشآت التجارية؛ لمخالفتها التدابير الصحية والوقائية.

أنشطة مستثناة

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وأضاف: بلغ عدد مخالفات الأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات منع التجول 33 مخالفة، وعن التكدس في الأسواق التجارية 14 مخالفة، و5 مخالفات للتكدس في مساكن العمالة.

كوادر بشرية

وأشار الصفيان إلى الدور الذي تبذله الأمانة في الإصحاح البيئي والنظافة، إذ كرّست للعمل 491 ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، و9723 من الكوادر البشرية بالنظافة، والذين أسهمت جهودهم في رفع 8228 طنًا من النفايات، وإزالة 4972 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، كما تم تكليفهم بغسل وتعقيم وتطهير 1130 موقعًا، باستخدام 198972 لترًا من المعقمات والمطهرات.

بروتوكولات صحية

وشدد الصفيان على أن الأمانة لن تتوانى عن العمل؛ لتحقيق البيئة الآمنة للفرد والمجتمع، وأنها تقوم على جميع البروتوكولات البلدية والصحية التي نصتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لرفع مستوى الوعي والسلامة في المنطقة، مشيرًا إلى دور مركز البلاغات «940»، الذي له الأثر في شمولية وتكامل العمل يدًا بيد من أجل الوطن.