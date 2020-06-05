شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جائزة الملك خالد للعام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

قرّر مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد، تأجيل بعض برامج المؤسسة لهذا العام، وإرجاءها للعام المقبل؛ حرصًا من المؤسسة على مواكبة الاحتياجات الراهنة للوطن إبَّان جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، ومن أبرز البرامج المؤجلة جائزة الملك خالد، التي تهدف إلى الارتقاء بالفكر الإستراتيجي للعمل التنموي والتنمية المستدامة في وطننا الغالي، والمساهمة في دعم مسيرة التطور الحضاري والاجتماعي، وتقرر أن يتم هذا العام الاكتفاء بتقييم المشاركين وتزويدهم ببطاقات الأداء التحليلية، وسيتم انتقال جميع المشاركين إلى عام 2021، وسيقوم برنامج الجائزة بالتواصل مع جميع المشاركين وتقديم الدعم اللازم.

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