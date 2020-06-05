شكرا لقرائتكم خبر عن 315 مستفيدا من «حجز موعد» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت أمانة محافظة الأحساء 315 مستفيدا خلال الأسبوع الأول، بعد حجزهم مواعيد استباقية عن طريق خدمة «حجز موعد» عبر بوابة أمانة الأحساء الإلكترونية، كأول أمانة في المملكة تبدأ في هذا النظام.

وتستقبل الأمانة المستفيدين بحجز موعد مسبق عبر الخدمة، لتصل رسالة نصية «SMS» بالموعد، وتعتبر بمثابة تصريح يمكن للمستفيد من خلالها زيارة الأمانة أو البلدية التي تم اختيارها في الوقت المحدد لتتم خدمته، ونوهت إلى أهمية تقيد كافة المستفيدين من خدماتها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة، وذلك أثناء زيارتهم لمقرات الأمانة والبلديات، مع الاستمرار في تقديم كافة الخدمات إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية على مدار الساعة مثل: «تقديم معاملة إلكترونية - المساعدة الفورية - صوتك مسموع - مركز الطوارئ 940 - المنصات الرقمية» وذلك استمرارا في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المعنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

وحددت أمانة الأحساء ضمن إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل، التواصل مع البريد الإلكتروني الخاص بمساعدة المستفيدين للإجابة عن كافة التساؤلات «[email protected]» بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية، والمنصات الرقمية المتعددة.

يذكر أن أمانة الأحساء استأنفت عودة موظفيها للعمل، بمعدل 50% من إجمالي الموظفين وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة أثناء الوجود داخل المبنى الرئيسي والبلديات من تباعد بما لا يقل عن مترين، وارتداء الكمامات، وقياس درجة الحرارة عند المداخل، واستخدام المعقمات.