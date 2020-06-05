شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 140 مسجدا لصلاة الجمعة مؤقتا بمدن ومراكز الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء كامل التجهيزات لأكثر من 140 مسجدا استعدادا لإقامة صلاة الجمعة مؤقتا في المدن والمراكز والهجر التابعة لها، يأتي ذلك ضمن توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لفتح عدد من المساجد لأداء صلاة الجمعة فيها مؤقتا، إضافة إلى الجوامع القائمة حاليا وعددها 170 جامعا، يأتي ذلك تخفيفا على المصلين ولتحقيق إجراءات التباعد والاحترازية بين المصلين التي جرى تنفيذها في جميع الجوامع، امتثالا لما أقرته الحكومة الرشيدة برفع إيقاف الصلاة في المساجد والجوامع للجمعة والجماعة لجميع الفروض.

وأكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء عبدالعزيز بن سالم الكليب أهمية عدم التهاون في تطبيق التعليمات الموصى بها من الجهات ذات العلاقة وعدم تجاوزها، استكمالا لكل المتطلبات الاحترازية والوقائية للجوامع والمساجد لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة، مشددا على أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة كامل الإجراءات المتخذة لسلامة المصلين.

وذكر مدير المشروعات بالإدارة مبارك القصيمي رغبة عدد من الفرق التطوعية بالمحافظة في القيام بمبادرة للمشاركة في تنظيم المصلين في الجوامع تحت مسمى «أنه آمن» وفق ما هو متاح من المتطلبات الاحترازية الوقائية، وتحقيق التباعد بين المصلين حرصا على سلامتهم.