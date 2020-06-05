شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 140 مسجدا لصلاة الجمعة مؤقتا بمدن ومراكز الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء عبدالعزيز بن سالم الكليب أهمية عدم التهاون في تطبيق التعليمات الموصى بها من الجهات ذات العلاقة وعدم تجاوزها، استكمالا لكل المتطلبات الاحترازية والوقائية للجوامع والمساجد لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة، مشددا على أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة كامل الإجراءات المتخذة لسلامة المصلين.
وذكر مدير المشروعات بالإدارة مبارك القصيمي رغبة عدد من الفرق التطوعية بالمحافظة في القيام بمبادرة للمشاركة في تنظيم المصلين في الجوامع تحت مسمى «أنه آمن» وفق ما هو متاح من المتطلبات الاحترازية الوقائية، وتحقيق التباعد بين المصلين حرصا على سلامتهم.
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