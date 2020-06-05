شكرا لقرائتكم خبر عن 317 طالبا وطالبة «ثانوي» يؤدون الاختبارات البديلة والان نبدء بالتفاصيل
وزار العيسى عددا من مراكز الاختبارات البديلة للاطمئنان على سير أعمال الاختبارات، والتأكد من توافر الاستعدادات اللازمة لذلك، رافقه في الزيارات المساعد للشؤون المدرسية والخدمات المساندة عماد الجعفري ومديرو مكاتب التعليم، كما قامت المساعدة للشؤون التعليمية خلود الكليب بعدد من الجولات التفقدية لمدارس قطاع البنات رافقتها مديرات مكاتب التعليم.
وأعرب العيسى، خلال جولاته الميدانية لمراكز الاختبارات البديلة، عن شكره لقيادات المدارس في قطاعي البنين والبنات نظير جهودهم في الإعداد والتنظيم وحسن سير أعمال الاختبارات، والاستثمار الأمثل للميزانية التشغيلية للمدارس لتأمين المواد والمستلزمات الخاصة بالنظافة والتعقيم وأجهزة قياس حرارة جميع الطلاب والعاملين، وتأمين الكمامات الطبية والمعقمات، ووضع الملصقات الإرشادية لتوضيح التباعد، داعيا الله لجميع الطلبة المتقدمين بالتوفيق والنجاح، والصحة والسلامة للجميع، وأن يحفظ البلاد وقيادتها من كل سوء ومكروه.
كانت هذه تفاصيل خبر 317 طالبا وطالبة «ثانوي» يؤدون الاختبارات البديلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.