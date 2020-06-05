شكرا لقرائتكم خبر عن 317 طالبا وطالبة «ثانوي» يؤدون الاختبارات البديلة والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت صباح الأربعاء الماضي في تعليم الأحساء الاختبارات البديلة التي أقرتها وزارة التعليم لطلبة الصف الثالث الثانوي، وعددهم 317 طالبا وطالبة من جميع المدارس التابعة لتعليم الأحساء بقطاعي «البنين والبنات»، تم اعتمادها كمراكز لتقديم الاختبارات البديلة، وتستمر حتى يوم التاسع عشر من شهر شوال الجاري؛ وسط جاهزية تامة لاستقبال الهيئة الإدارية والطلبة والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، والتدابير الصحية والتجهيزات اللازمة لبدء تلك الاختبارات، والتي تضمن بمشيئة الله تحقيق الصحة والسلامة للجميع، فقد أصدر مدير عام تعليم الأحساء حمد العيسى قرارا بتشكيل لجنة إشرافية لمتابعة جميع أعمال الاختبارات البديلة للطلبة؛ برئاسته، وعضوية مساعديه ومديري الإدارات المعنية، وباشرت مكاتب التعليم أعمالها منذ وقت مبكر وفق المهام المنوطة بها.

وزار العيسى عددا من مراكز الاختبارات البديلة للاطمئنان على سير أعمال الاختبارات، والتأكد من توافر الاستعدادات اللازمة لذلك، رافقه في الزيارات المساعد للشؤون المدرسية والخدمات المساندة عماد الجعفري ومديرو مكاتب التعليم، كما قامت المساعدة للشؤون التعليمية خلود الكليب بعدد من الجولات التفقدية لمدارس قطاع البنات رافقتها مديرات مكاتب التعليم.

وأعرب العيسى، خلال جولاته الميدانية لمراكز الاختبارات البديلة، عن شكره لقيادات المدارس في قطاعي البنين والبنات نظير جهودهم في الإعداد والتنظيم وحسن سير أعمال الاختبارات، والاستثمار الأمثل للميزانية التشغيلية للمدارس لتأمين المواد والمستلزمات الخاصة بالنظافة والتعقيم وأجهزة قياس حرارة جميع الطلاب والعاملين، وتأمين الكمامات الطبية والمعقمات، ووضع الملصقات الإرشادية لتوضيح التباعد، داعيا الله لجميع الطلبة المتقدمين بالتوفيق والنجاح، والصحة والسلامة للجميع، وأن يحفظ البلاد وقيادتها من كل سوء ومكروه.