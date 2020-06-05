شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 173 جامعا ومسجدا على أحياء حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن 173 جامعا ومسجدا في المحافظة لأداء صلاة الجمعة اليوم، روعي فيها التوزيع الشامل لمختلف الأحياء، للتخفيف على بعض الجوامع وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المقدمة من الجهات ذات العلاقة. وأوضحت إدارة المساجد بحفر الباطن أن الإدارة أضافت 44 مسجدا ستقام فيها صلاة الجمعة مؤقتا، بالإضافة إلى الجوامع المعتمدة مسبقا، داعية جميع المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، والالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين كل مصل، وضرورة لبس الكمامة الطبية، وتجنب المصافحة بين جماعة المسجد، وعدم التزاحم عند دخول المساجد والخروج منها.

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