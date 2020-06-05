شكرا لقرائتكم خبر عن «رعاية» تدعم 139 عريسا والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الجمعية قد استمرت في العمل عن بُعد بتقديم نصائح وإرشادات عبر حسابها على تويتر والـ «واتساب»، كسلسلة نصائح وتوجيهات للأسرة خلال العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا.
كما نفذت الجمعية لقاء خاصًا كل جمعة، نفذه إمام وخطيب جامع النعيم بالمزروعية عبدالمحسن النعيم بعنوان «محفزات للأسرة» ببث مباشر على حساب الجمعية بتويتر، تابعه أكثر من 5000 شخص، ولقاء آخر لمدير عام الجمعية تركي التركي بعنوان «رمضان ببساطة»، شاهده أكثر من 2000 متابع، ولقاء بعنوان «كيف تستثمر بيتك في طاعة الله»، قدّمه خالد الدرويش.
وتتواصل أعمال الجمعية بعد موافقة رئيس المجلس ناصر النعيم، على العديد من المشاريع التي ترتقي بالخدمات المقدّمة للمستفيدين، منها البوابة الإلكترونية.
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