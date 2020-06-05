شكرا لقرائتكم خبر عن «رعاية» تدعم 139 عريسا والان نبدء بالتفاصيل

أنهت الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة في محافظة الأحساء «رعاية» مشروع عانية عريس بدعم 139 عريسًا بمبالغ نقدية، وهي إحياء لقيمة مجتمعية أحسائية منها دعم سخي من أحد الأوقاف لعدد 50 عريسًا، و15 عريسًا من إحدى الجهات الخيرية، ويأتي ذلك استمرارًا للعمل عن بُعد، وضمن جهود الجمعية في دعم الأسر الناشئة، ويهدف البرنامج لتقليل أعباء الزواج على الأسر الجديدة؛ ما سيؤدي إلى الاستقرار الأسري وتخفيض نسبة المشاكل الزوجية.

وكانت الجمعية قد استمرت في العمل عن بُعد بتقديم نصائح وإرشادات عبر حسابها على تويتر والـ «واتساب»، كسلسلة نصائح وتوجيهات للأسرة خلال العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما نفذت الجمعية لقاء خاصًا كل جمعة، نفذه إمام وخطيب جامع النعيم بالمزروعية عبدالمحسن النعيم بعنوان «محفزات للأسرة» ببث مباشر على حساب الجمعية بتويتر، تابعه أكثر من 5000 شخص، ولقاء آخر لمدير عام الجمعية تركي التركي بعنوان «رمضان ببساطة»، شاهده أكثر من 2000 متابع، ولقاء بعنوان «كيف تستثمر بيتك في طاعة الله»، قدّمه خالد الدرويش.

وتتواصل أعمال الجمعية بعد موافقة رئيس المجلس ناصر النعيم، على العديد من المشاريع التي ترتقي بالخدمات المقدّمة للمستفيدين، منها البوابة الإلكترونية.