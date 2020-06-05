المطلق يوجه رسائل للمصلين قبل أول صلاة جمعة بعد فتح المساجد

2020-06-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجّه الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء رسائل مهمة للمصلين قبل أداء أول صلاة جمعة بعد فتح المساجد.

وقال الشيخ المطلق، عبر برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، إن اليوم سنصلي الجمعة في المسجد، وهي أول جمعة بعد رفع المنع من التجول، لكن علينا اتباع عدد من الاحترازات.

Advertisements

وأضاف: “يجب علينا أن نتقيد بالتباعد، وإحضار سجادة؛ لكيلا يسجد عليها أحد غير صاحبها”.

وتابع الشيخ المطلق أنه يجب لبس الكمامة، مشيرًا إلى أن ما ورد في كراهة لبسها، هو في حال لو لم تكن هناك حاجة، لكن الآن وقت حاجة لها.

ووجّه المطلق بعدم البقاء في المسجد، والقدوم إليه عند الأذان وليس قبل ذلك؛ فالتبكير إلى المسجد يكون في الأوقات العادية، لكن هنا نلجأ للاحترازات.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









