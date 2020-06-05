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التعليم تعلق على قرار منح الطلاب خيارات لأداء الاختبار التحصيلي
أكدت دعمها لكل ما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التعليم، تأييدها لقرار هيئة تقويم التعليم والتدريب بمنح الطلاب خيارات أفضل لأداء الاختبار التحصيلي.
وقالت وزارة التعليم في تغريدة لها على موقع ” تويتر”: ” تؤيد وتدعم وزارة التعليم قرار هيئة تقويم التعليم والتدريب بمنح طلابنا وطالباتنا خياراتٍ أفضل لأداء الاختبار التحصيلي عن بُعد، أو حضوريًا في مراكز الاختبارات المحوسبة الاعتيادية والإضافية التي وفرتها وزارة التعليم والجامعات، وتؤكد دعمها الدائم للهيئة بما يحقق مصلحة أبنائنا الطلبة “.
يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلن أمس انتهاء تجربة الاختبار التحصيلي عن بُعد بنجاح بنسبة مشاركة بلغت 96٪ من الطلبة الذين حملوا الاختبار من عدد الطلبة المسجلين الذين بلغ عددهم ٢٤٧ ألف طالب، حيث تمكّن الطلبة من تثبيت منصة البرنامج، وتحميل الاختبار التجريبي، وتنفيذه وتسليمه بنجاح.
وأشارت “الهيئة” في بيان لها أن الهدف من فترة التجريب هو التأكد من جاهزية الطلبة لاستخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار.
وأرجعت “الهيئة” هذا النجاح إلى جدية الطلبة، وقدراتهم في التعامل مع التقنية.
وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى كامل استعداداتها لتنفيذ الاختبار التحصيلي عن بُعد يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الموافق 16- 17- شوال 1441، بالإضافة إلى يوم 27 شوال، للطلبة الذين واجهتهم أي إشكاليات تقنية خلال فترة الاختبار التجريبي أو الفعلي.
وكذلك تعتزم “الهيئة” تنفيذ الاختبار التحصيلي حضوريًا باستخدام نفس المنصة والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم خلال الفترة 16-26 شوال لعام 1441، لمن لا تتوفر لديه المتطلبات التقنية اللازمة أو لمن يرغب في تأدية الاختبار الحضوري لأي سبب يمنعه من تأدية الاختبار عن بُعد.
وقالت الهيئة إنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد.
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