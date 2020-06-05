، بالفيديو.. صواعق تضرب جازان تزامنًا مع الأمطار الغزيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل حتى الآن وسط تحذيرات "الأرصاد" و"الدفاع المدني"

رصدت مقاطع فيديو قوة الصواعق التي شهدتها منطقة جازان اليوم أثناء هطول الأمطار الغزيرة، والتي تتواصل حتى وقت تحرير هذه المادة على عددٍ من المواقع.

ووثقت مقاطع الفيديو التي رصدها المصور علي الأمير، الصواعق الرعدية في محافظة صبيا بمركز الكدمي خلال الأمطار مساء الخميس.

وتشهد منطقة جازان منذ وقتٍ مبكر من الخميس أمطارًا غزيرة إلى متوسطة، وتواصلت تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد من التقلبات الجوية، فيما يحذر الدفاع المدني من المجازفة بعبور السيول. حالة الطقس أمطار