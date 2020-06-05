، جامعة سعودية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة براءات الاختراع بالولايات المتحدة ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة تضم 100 جامعة منحت براءات اختراع في الولايات المتحدة في عام 2019.
وحصلت الجامعة على المرتبة الرابعة عالمياً، والأولى عربياً وإسلامياً في التصنيف السنوي للأكاديمية الوطنية الأميركية للمخترعين وأصحاب الملكية الفكرية بـ 225 براءة اختراع في العام الماضي، وفقاً للقائمة التي تصدرتها جامعة كاليفورنيا بـ 631 براءة اختراع، وفي المرتبة الثانية جاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بـ 355 براءة، فيما حلت ثالثاً جامعة تكساس بـ 276 براءة اختراع.
كما احتلت جامعة الملك سعود مراكز متقدمة في القائمة العالمية حيث جاءت في المرتبة الـ 27 بـ 85 براءة اختراع، وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 82 بـ 34 براءة اختراع.
الجامعات السعودية
جامعة سعودية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة براءات الاختراع بالولايات المتحدةخالد علي الخليج 365 2020-06-05
احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة تضم 100 جامعة منحت براءات اختراع في الولايات المتحدة في عام 2019.
وحصلت الجامعة على المرتبة الرابعة عالمياً، والأولى عربياً وإسلامياً في التصنيف السنوي للأكاديمية الوطنية الأميركية للمخترعين وأصحاب الملكية الفكرية بـ 225 براءة اختراع في العام الماضي، وفقاً للقائمة التي تصدرتها جامعة كاليفورنيا بـ 631 براءة اختراع، وفي المرتبة الثانية جاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بـ 355 براءة، فيما حلت ثالثاً جامعة تكساس بـ 276 براءة اختراع.
كما احتلت جامعة الملك سعود مراكز متقدمة في القائمة العالمية حيث جاءت في المرتبة الـ 27 بـ 85 براءة اختراع، وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 82 بـ 34 براءة اختراع.
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
01:09 AM
3 جامعات سعودية تدخل المنافسة في القائمة العالمية
احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة تضم 100 جامعة منحت براءات اختراع في الولايات المتحدة في عام 2019.
وحصلت الجامعة على المرتبة الرابعة عالمياً، والأولى عربياً وإسلامياً في التصنيف السنوي للأكاديمية الوطنية الأميركية للمخترعين وأصحاب الملكية الفكرية بـ 225 براءة اختراع في العام الماضي، وفقاً للقائمة التي تصدرتها جامعة كاليفورنيا بـ 631 براءة اختراع، وفي المرتبة الثانية جاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بـ 355 براءة، فيما حلت ثالثاً جامعة تكساس بـ 276 براءة اختراع.
كما احتلت جامعة الملك سعود مراكز متقدمة في القائمة العالمية حيث جاءت في المرتبة الـ 27 بـ 85 براءة اختراع، وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 82 بـ 34 براءة اختراع.
، جامعة سعودية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة براءات الاختراع بالولايات المتحدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة سعودية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة براءات الاختراع بالولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.