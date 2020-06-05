شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تؤيد قرار منح الطلاب خيارات أفضل لأداء الاختبار التحصيلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أيدت وزارة التعليم، قرار هيئة تقويم التعليم والتدريب بمنح الطلاب خيارات أفضل لأداء الاختبار التحصيلي. أيدت وزارة التعليم، قرار هيئة تقويم التعليم والتدريب بمنح الطلاب خيارات أفضل لأداء الاختبار التحصيلي. وأضافت وزارة التعليم في تغريدة لها على موقع " تويتر ":" تؤيد وتدعم وزارة التعليم قرار هيئة تقويم التعليم والتدريب بمنح طلابنا وطالباتنا خيارات أفضل لأداء الاختبار التحصيلي عن بُعد، أو حضورياً في مراكز الاختبارات المحوسبة الاعتيادية والإضافية التي وفرتها وزارة التعليم والجامعات، وتؤكد دعمها الدائم للهيئة بما يحقق مصلحة أبنائنا الطلبة ".

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