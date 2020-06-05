شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يتحدث عن خطورة التهاون بالإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث استشاري الأمراض المعدية الدكتور محمد شيخ عن خطورة التهاون بالإجراءات الاحترازية، الذي سيرفع عدد المصابين بفيروس كورونا لمستويات لا نستطيع مواجهتها.

ولفت شيخ خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية: " إلى احتمالية العودة لتشديد الاحترازات الوقائية بمنع التجول الجزئي أو الكلي إذا زاد الضغط على النظام الصحي قائمة وواردة ".

Advertisements

وأوضح:" ازدياد الحالات الحرجة بفيروس كورونا يضع ضغطًا على النظام الصحي، وقد يتطلب تعذر معالجة الحالات الأخرى التي تحتاج إلى العناية المركزة! ".

وعقب استشاري الأمراض المعدية على ارتفاع عدد الوفيات والحالات الحرجة بالفيروس في الأيام الأخيرة، قائلاً: " في آخر أسبوعين، أرقام الحالات الحرجة أكثر من ثلاثة أضعاف عن السابق، وذلك في جدة والرياض؛ مما يشكل ذلك ضغطًا على نظام العنايات المركزة، وهذه نقطة القلق التي ترصدها وتتابعها وزارة الصحة يوميًا وعلى مدار الساعة عن كثب ".

وحول زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بين كبار السن، قال شيخ: " خلال الفترة الماضية زادت نسبة الإصابة بالفيروس بين المواطنين، وهذا يدل على وجود تهاون وتجمعات، وعدم الاكتراث بلبس الكمامات، بل أحيانًا نشاهد حالات في المستشفى لمرضى لديهم سخونة وزكام، ويظلون يتزاورون مع أهاليهم، ويخالطون كبار السن، وهذا التصرف خاطئ! ".