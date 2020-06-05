شكرا لمتابعة خبر عن أمطار غزيرة على مراكز وقرى رجال ألمع تتسبب في إغلاق الطرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

باشرت بلدية محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير إزالة الآثار الناجمة عن هطول الأمطار هذا اليوم الخميس الموافق 12 شوال 1441هـ وذلك بعد تلقيها العديد من البلاغات .

من جهته أوضح رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ "سعيد بن علي آل مصمع" أن المحافظة تعرضت لهطول أمطار غزيرة هذا اليوم مما تسبب في حدوث العديد من الأضرار والتي قامت البلدية بمعالجتها في كافة القرى والمراكز التابعة لها.

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وأضاف أن البلدية تلقت 14 بلاغاً على الرقم 940 والتي شملت إغلاقات للطرق وتجمعات للمياه وغيرها، حيث باشرت البلدية التعامل مع هذه البلاغات مدعومة بالعديد من الكوادر البشرية والمعدات .

وبين أن البلدية قامت بفتح العديد من الطرق وصيانتها وسحب كميات من المياه وإزالة للصخور وصيانة الشوارع العامة والطرق المؤدية للقرى والأحياء وكذلك المؤدية للدوائر الحكومية والمراكز الصحية في مراكز وقرى المحافظة فضلاً عن تيسير حركة السير عبر الأودية بما يضمن سلامة المواطنين .