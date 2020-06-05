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رسالة وزارة الصحة قبل أداء أول صلاة جمعة بعد إنهاء الإغلاق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة الصحة رسالة لسكان المملكة قبل أداء أول صلاة جمعة بعد إنهاء إغلاق المساجد، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها للحفاظ على سلامة الجميع من الوباء القاتل.

وشملت الرسالة التالي:" الوضوء قبل الذهاب للمسجد، لبس الكمامة، إحضار  سجادة خاصة، الصلاة عن بعد مترين، يمنع حضور الأطفال ".

وكانت وزارة الصحة سجلت 1975 إصابة جديدة بفيروس في المملكة، كما أعلنت عن 806 حالات شفاء جديدة من كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 68,965 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 32 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل الإجمالي إلى 611 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في إلى 93,157 حالة.

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