شكرا لمتابعة خبر عن الخدمات والتقارير الإلكترونية المقدمة من " الجوازات " عبر " مقيم " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت مديرية الجوازات عن الخدمات الإلكترونية المقدمة منها عبر بوابة مقيم، ويمكن إنهاء الإجراءات من خلال بوابة ⁧مقيم⁩ بما يساهم في توفير الوقت والجهد، ويدعم في ذلك كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس ⁧ كورونا ⁩ المستجد.

وتضمنت الخدمات الآتي: إصدار الإقامات، تجديد الإقامات، إصدار تأشيرة الخروج والعودة (مفردة / متعددة)، إصدار تأشيرة الخروج والعودة، إلغاء تأشيرة الخروج النهائي، نقل الخدمات، تعديل المهن، تحديث معلومات، جواز السفر، تمديد تأشيرة الزيارة، طباعة وتوصيل هوية مقيم، إصدار تصريح دخول مكة للمقيمين خلال موسم الحج.

وشملت التقارير الإلكترونية المقدمة من الجوازات: بيانات المقيم، تقرير المقيمين النشطين وغير النشطين، تقارير الخدمات التفاعلية، العمليات المنفذة

من نظام مقيم)، قائمة المقيمين المتغيبين عن العمل، قائمة حديثي الدخول ( تأشيرة عمل / تأشيرة زيارة)، تقرير تأشيرات الخروج والعودة الفعالة (مفردة/متعددة)، تقرير تأشيرات الخروج والعودة المصدرة من نظام مقيم، (مفردة/متعددة)، تقرير تأشيرات الخروج النهائي الفعالة، تقرير تأشيرات الخروج النهائي المصدرة من نظام مقيم.