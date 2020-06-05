بالفيديو.. "التجارة" تضبط منشأة تغش في تواريخ الحلويات

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، منشأة تغش بتزوير تواريخ الحلويات، بوضع تواريخ جديدة على الشوكلاتة منتهية الصلاحية. ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، منشأة تغش بتزوير تواريخ الحلويات، بوضع تواريخ جديدة على الشوكلاتة منتهية الصلاحية. وأكدت الوزارة، أنه مصادرة الكميات واستدعاء أصحاب المنشأة لإكمال الاجراءات النظامية بحقها.

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