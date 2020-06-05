شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أصعب المواقف التي مرت على متطوعة أثناء ممارسة عملها لمواجهة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):تحدثت لولوه الشويعر عن أصعب المواقف الإنسانية التي مرت عليها أثناء ممارسة عملها متطوعة لمواجهة جائحة كورونا.
وقالت الشويعر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " ياهلا ":" كان في موقفين أثروا فيا عندما كنت نزيلة، في طفلة بالغرفة المقابلة لغرفتي كانت تنتظرني كل يوم حتي ألاعبها واحكي معها من الشرفة وتأثرت بعد خروجها من الحجر الصحي ".
وأضافت الشويعر:" عندما أتواصل مع أحد العوائل ويسير تواصل بيننا وبعد أسبوعين يبلغوهم إنهم مصابين كان يؤلمني الخبر وكأني أنا المصابة ".
وتابعت الشويعر:" دافعي للتطوع هو شعوري كمبتعثة لحظة وجودي في وطني حسيت ما قدمت شئ لوطني وحبيت أقدم هذا الشئ كرد لجميل بسيط لا يذكر للوطن ".
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