شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. والد طفل ينام جالسا لأسباب مرضية يروي تفاصيل معاناة نجله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى والد الطفل ناصر البجالي الذي ينام جالسا لأسباب مرضية تفاصيل معاناة نجله، قائلا:" في بداية الأمر ابني كان يعاني من انتفاخات وذهبنا به لمستشفى القوات المسلحة في الطائف وأجريت له عملية لسحب السوائل حول القلب ".

وأضاف والد الطفل خلال اتصال هاتفي في برنامج " يا هلا ":" تم تحويل ابني لمستشفى الأمير سلطان بالرياض وسوينا له عمليتين بنفس المدينة وبعدها خرج ولكنه ويعاني من هذا المرض منذ سنتين ويحتاج لزراعة قلب ".

ولفت والد الطفل:" ابني أجرى عملية فتح في الغشاء وتم تركيب أنبوب لسحب السوائل "، موضحا أن " نجله يحتاج لعملية زراعة قلب لأن عضلة القلب ضعيفة جدا وهو الآن يتناول علاج القلب ".