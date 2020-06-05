شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. والد طفل ينام جالسا لأسباب مرضية يروي تفاصيل معاناة نجله والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):روى والد الطفل ناصر البجالي الذي ينام جالسا لأسباب مرضية تفاصيل معاناة نجله، قائلا:" في بداية الأمر ابني كان يعاني من انتفاخات وذهبنا به لمستشفى القوات المسلحة في الطائف وأجريت له عملية لسحب السوائل حول القلب ".
وأضاف والد الطفل خلال اتصال هاتفي في برنامج " يا هلا ":" تم تحويل ابني لمستشفى الأمير سلطان بالرياض وسوينا له عمليتين بنفس المدينة وبعدها خرج ولكنه ويعاني من هذا المرض منذ سنتين ويحتاج لزراعة قلب ".
ولفت والد الطفل:" ابني أجرى عملية فتح في الغشاء وتم تركيب أنبوب لسحب السوائل "، موضحا أن " نجله يحتاج لعملية زراعة قلب لأن عضلة القلب ضعيفة جدا وهو الآن يتناول علاج القلب ".
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